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Полиция изъяла арсенал оружия у трех жителей Черновицкой области

Киев • УНН

 • 7839 просмотра

КИЕВ. 27 марта. УНН. В Черновицкой области полиция изъяла арсенал оружия, а именно винтовки, пистолеты, ножи и патроны различного калибра. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Нацполицию Украины в Черновицкой области.

Полиция изъяла арсенал оружия у трех жителей Черновицкой области

"Во время санкционированного обыска в доме 37-летнего жителя Черновцов работники Управления стратегических расследований областного управления НПУ изъяли 4 пистолета, 4 ножи кустарного производства и почти три десятка патронов", - говорится в сообщении правоохранителей.

В частности, добавляется, что "во время санкционированного обыска у 58-летнего жителя района изъяты две нарезные малокалиберные винтовки, пистолет типа "Флобер" с явными признаками переработки и 200 патронов к различным видам оружия".

Работники полиции во время отработки города Новоднестровск заметили подозрительного мужчину. В результате поверхностной проверки у 46-летнего местного жителя изъято 27 патронов различного калибра.

Указанные правонарушения квалифицируются по части 1 статьи 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

Оружие и патроны направлены на экспертное исследование.

Как сообщал УНН, в аэропорту Николаева в пассажира, который должен идти в Египет с семьей, в багаже обнаружили пистолет.

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