Поліція вилучила арсенал зброї у трьох мешканців Чернівецької області
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. У Чернівецькій області поліція вилучила арсенал зброї, а саме гвинтівки, пістолети, ножі та набої різного калібру. Про це повідомляє УНН із посиланням на Нацполіцію України у Чернівецькій області.
“Під час санкціонованого обшуку у помешканні 37-річного жителя Чернівців працівники Управління стратегічних розслідувань обласного управління НПУ вилучили 4 пістолети, 4 ножі кустарного виробництва та майже три десятки набоїв”, — йдеться у повідомленні правоохоронців.
Зокрема, додається, що “під час санкціонованого обшуку у 58-річного жителя району вилучено дві нарізні малокаліберні гвинтівки, пістолет типу „Флобер“ з явними ознаками переробки та 200 набоїв до різних видів зброї”.
Працівники поліції під час відпрацювання міста Новодністровськ помітили підозрілого чоловіка. В результаті поверхневої перевірки у 46-річного місцевого жителя вилучено 27 набоїв різного калібру.
Вказані правопорушення кваліфікуються за частиною 1 статті 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.
Зброя та патрони направлені на експертне дослідження.
Як повідомляв УНН, в аеропорту Миколаєва у пасажира, який мав прямувати до Египту з родиною, у багажі виявили пістолет.