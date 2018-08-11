Полиция поймала за несколько недель 50 нетрезвых водителей маршруток

"Почти за 20 дней таких превентивных мер полицейские установили 12,8 тысячи фактов нарушений законодательства, допущенных водителями-перевозчиками пассажиров. Уже выявлено 50 водителей, управлявших автобусами в состоянии алкогольного опьянения. Мы продолжим такие меры по противодействию ДТП", - сказал Князев.

По его словам, по состоянию на 10 августа этого года полиция осмотрела более 64 тысяч транспортных средства и обнаружила почти полторы тысячи технически неисправных транспортных средств, используемых для перевозки пассажиров.

Напомним, на Закарпатье автомобиль патрульной полиции попал в ДТП.