Полиция поймала за несколько недель 50 нетрезвых водителей маршруток
Киев • УНН
КИЕВ. 11 августа. УНН. Сотрудники полиции в течение 20 дней во время плановых мероприятий по проверке перевозчиков обнаружили 50 водителей автобусов, которые управляли автобусами в нетрезвом состоянии. Об этом сообщил председатель Национальной полиции Украины Сергей Князев, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы Нацполиции.
"Почти за 20 дней таких превентивных мер полицейские установили 12,8 тысячи фактов нарушений законодательства, допущенных водителями-перевозчиками пассажиров. Уже выявлено 50 водителей, управлявших автобусами в состоянии алкогольного опьянения. Мы продолжим такие меры по противодействию ДТП", - сказал Князев.
По его словам, по состоянию на 10 августа этого года полиция осмотрела более 64 тысяч транспортных средства и обнаружила почти полторы тысячи технически неисправных транспортных средств, используемых для перевозки пассажиров.
Напомним, на Закарпатье автомобиль патрульной полиции попал в ДТП.