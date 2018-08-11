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Полиция поймала за несколько недель 50 нетрезвых водителей маршруток

Киев • УНН

 • 9403 просмотра

КИЕВ. 11 августа. УНН. Сотрудники полиции в течение 20 дней во время плановых мероприятий по проверке перевозчиков обнаружили 50 водителей автобусов, которые управляли автобусами в нетрезвом состоянии. Об этом сообщил председатель Национальной полиции Украины Сергей Князев, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы Нацполиции.

Полиция поймала за несколько недель 50 нетрезвых водителей маршруток

"Почти за 20 дней таких превентивных мер полицейские установили 12,8 тысячи фактов нарушений законодательства, допущенных водителями-перевозчиками пассажиров. Уже выявлено 50 водителей, управлявших автобусами в состоянии алкогольного опьянения. Мы продолжим такие меры по противодействию ДТП", - сказал Князев.

По его словам, по состоянию на 10 августа этого года полиция осмотрела более 64 тысяч транспортных средства и обнаружила почти полторы тысячи технически неисправных транспортных средств, используемых для перевозки пассажиров.

Напомним, на Закарпатье автомобиль патрульной полиции попал в ДТП.

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