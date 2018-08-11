Поліція зловила за кілька тижнів 50 нетверезих водіїв маршруток
Київ • УНН
КИЇВ. 11 серпня. УНН. Співробітники поліції протягом 20 днів під час планових заходів з перевірки перевізників виявили 50 водіїв автобусів, які керували автобусами напідпитку. Про це повідомив голова Національної поліції України Сергій Князєв, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби Нацполіції.
"Майже за 20 днів таких превентивних заходів поліцейські встановили 12,8 тисячі фактів порушень законодавства, допущених водіями-перевізниками пасажирів. Вже виявлено 50 водіїв, які керували автобусами в стані алкогольного сп’яніння. Ми продовжимо такі заходи з протидії ДТП", - сказав Князєв.
За його словами, станом на 10 серпня цього року поліція оглянула понад 64 тисячі транспортних засоби та виявила майже півтори тисячі технічно несправних транспортних засобів, які використовуються для перевезення пасажирів.
Нагадаємо, на Закарпатті автомобіль патрульної поліції потрапив у ДТП.