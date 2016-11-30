Полиция разоблачила иностранца, подозреваемого в убийстве пенсионерки в Одесской области

В полицию около полуночи поступило сообщение, что жители с. Крыжановка обнаружили труп 78-летней пенсионерки в ее собственном доме.

По указанному адресу выехала следственно-оперативная группа полиции. Труп потерпевшей был без внешних признаков насильственной смерти, однако исследование, проведенное Лиманским отделением судебно-медицинских экспертиз Одесской области, обнаружило наличие синяков на подбородке и шее погибшей, многочисленные кровоизлияния и перелом левого ребра.

Работники полиции подозревают в убийстве 25-летнего гражданина одной из соседних стран.

По данному факту полицейские открыли уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Расследование продолжается.