Поліція викрила іноземця, підозрюваного у вбивстві пенсіонерки на Одещині
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. Поліція викрила іноземця, підозрюваного у вбивстві пенсіонерки на Одещині. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Одеської області.
До поліції близько опівночі надійшло повідомлення, що жителі с. Крижанівка виявили труп 78-річної пенсіонерки у її власному будинку.
За вказаною адресою виїхала слідчо-оперативна група поліції. Труп потерпілої був без зовнішніх ознак насильницької смерті, проте дослідженням, проведеним Лиманським відділенням судово-медичних експертиз Одеської області, було виявлено синці на підборідді та шиї загиблої, численні крововиливи та перелом лівого ребра.
Працівники поліції підозрюють у вбивстві 25-річний громадянин однієї з сусідніх країн.
За цим фактом поліцейські відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.
Розслідування триває.