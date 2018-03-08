Полиция Вены задержала подозреваемого в атаке с ножом

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 37071 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 52896 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 56451 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 101801 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 92674 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 103649 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 110661 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 116982 просмотра

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 133899 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Полиция Вены задержала подозреваемого в атаке с ножом

Полиция Вены задержала подозреваемого в атаке с ножом

Киев  •  УНН

 • 11442 просмотра

КИЕВ. 8 марта. УНН. Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который подозревается в совершении нападения на прохожих в Вене. Число раненых в результате нападения преступника с ножом возросло до четырех человек — среди пострадавших есть ребенок. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters и “Радио Свобода”.

“После нападения в Пратерштрассе произведено задержание. Полиция выясняет причастность задержанного к нападениям”, — говорится в сообщении.

Полиция заявляет, что о нападающем ничего не известно. Информагентство Reuters утверждает, что нападающий является гражданином Афганистана.

В столице Австрии Вене мужчина с ножом напал на прохожих, в результате чего несколько человек получили ранения. Потерпевшими являются супружеская пара с 17-летней дочерью. Сейчас они находятся в больнице в тяжелом состоянии. Через полчаса неподалеку произошла еще одна ножевая атака.

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