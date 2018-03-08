Полиция Вены задержала подозреваемого в атаке с ножом
Киев • УНН
КИЕВ. 8 марта. УНН. Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который подозревается в совершении нападения на прохожих в Вене. Число раненых в результате нападения преступника с ножом возросло до четырех человек — среди пострадавших есть ребенок. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters и “Радио Свобода”.
“После нападения в Пратерштрассе произведено задержание. Полиция выясняет причастность задержанного к нападениям”, — говорится в сообщении.
Полиция заявляет, что о нападающем ничего не известно. Информагентство Reuters утверждает, что нападающий является гражданином Афганистана.
В столице Австрии Вене мужчина с ножом напал на прохожих, в результате чего несколько человек получили ранения. Потерпевшими являются супружеская пара с 17-летней дочерью. Сейчас они находятся в больнице в тяжелом состоянии. Через полчаса неподалеку произошла еще одна ножевая атака.