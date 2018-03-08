Поліція Відня затримала підозрюваного в атаці з ножем
Київ • УНН
КИЇВ. 8 березня. УНН. Співробітники правоохоронних органів затримали чоловіка, який підозрюється у скоєнні нападу на перехожих у Відні. Кількість поранених унаслідок нападу злочинця з ножем зросла до чотирьох осіб — серед постраждалих є дитина. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters та “Радіо Свобода”.
“Після нападу в Пратерштрассе проведено затримання. Поліція з’ясовує причетність затриманого до нападів”, — йдеться в повідомленні.
Поліція заявляє, що про нападника нічого не відомо. Інформагентство Reuters стверджує, що нападник є громадянином Афганістану.
У столиці Австрії Відні чоловік з ножем напав на перехожих, унаслідок чого кілька людей дістали поранення. Потерпілими є подружня пара з 17-річною дочкою. Зараз вони знаходяться в лікарні в важкому стані. Через півгодини неподалік сталася ще одна ножова атака.