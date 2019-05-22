Полиция открыла производство по факту отравления работников коммунального предприятия
Киев • УНН
КИЕВ. 22 мая. УНН. В Харьковской области открыли уголовное производство из-за выброса газов в канализационном коллекторе, в результате которого один человек погиб, двое ранены. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции Харьковской области.
"Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст. 272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет", - говорится в сообщении.
Напомним, в Харьковсокй области в коллекторе произошел выброс газов: 1 погибший, 2 раненых