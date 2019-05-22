Полиция открыла производство по факту отравления работников коммунального предприятия

"Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст. 272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет", - говорится в сообщении.

Напомним, в Харьковсокй области в коллекторе произошел выброс газов: 1 погибший, 2 раненых