Поліція відкрила провадження за фактом отруєння працівників комунального підприємства
Київ • УНН
КИЇВ. 22 травня. УНН. У Харківській області відкрили кримінальне провадження через викид газів у каналізаційному колекторі, в результаті якого одна людина загинула, двоє поранено. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу поліції Харківської області.
"Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст. 272 (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, на Харківщині у колекторі стався викид газів: 1 загиблий, 2 поранених