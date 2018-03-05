Полиция открыла производство по факту кражи бюста Леси Украинки
Киев • УНН
КИЕВ. 5 марта. УНН. Киевские правоохранители открыли производство по факту кражи бюста Леси Украинки с фасада здания Музея Леси Украинки в столице. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе ГУНП Украины в городе Киеве.
"По данному факту открыто производство по статье 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Проводятся все необходимые оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия", - сообщили в пресс-службе.
Напомним, неизвестные украли бюст Леси Украинки с фасада здания Музея Леси Украинки в Киеве. Украденный бюст писательницы и памятная доска являются уникальными в своем роде. Они выполнены из бронзы и составляют единую композицию.
Скульптурная композиция была установлена в 1971 г. к 100-летию со дня рождения писательницы, что отмечалось на уровне ЮНЕСКО.