Поліція відкрила провадження за фактом крадіжки бюсту Лесі Українки
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. Київські правоохоронці відкрили провадження за фактом крадіжки бюсту Лесі Українки з фасаду будівлі Музею Лесі Українки у столиці. Про це кореспонденту УНН повідомили в прес-службі ГУНП України в місті Києві.
“За даним фактом відкрито провадження за статтею 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Наразі проводяться всі необхідні оперативно-розшукові заходи і слідчі дії”, — повідомили в прес-службі.
Нагадаємо, невідомі вкрали бюст Лесі Українки з фасаду будівлі Музею Лесі Українки у Києві. Вкрадений бюст письменниці та пам’ятна дошка є унікальними в своєму роді. Вони виконані з бронзи та складають єдину композицію.
Скульптурна композиція була встановлена в 1971 р. до 100-ліття від дня народження письменниці, що відзначалося на рівні ЮНЕСКО.