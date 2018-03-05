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Поліція відкрила провадження за фактом крадіжки бюсту Лесі Українки

Поліція відкрила провадження за фактом крадіжки бюсту Лесі Українки

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 березня. УНН. Київські правоохоронці відкрили провадження за фактом крадіжки бюсту Лесі Українки з фасаду будівлі Музею Лесі Українки у столиці. Про це кореспонденту УНН повідомили в прес-службі ГУНП України в місті Києві.

“За даним фактом відкрито провадження за статтею 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Наразі проводяться всі необхідні оперативно-розшукові заходи і слідчі дії”, — повідомили в прес-службі.

Нагадаємо, невідомі вкрали бюст Лесі Українки з фасаду будівлі Музею Лесі Українки у Києві. Вкрадений бюст письменниці та пам’ятна дошка є унікальними в своєму роді. Вони виконані з бронзи та складають єдину композицію.

Скульптурна композиція була встановлена в 1971 р. до 100-ліття від дня народження письменниці, що відзначалося на рівні ЮНЕСКО.

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