Полиция в Узбекистане призвала снимать георгиевские ленточки с авто
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. В Узбекистане полиция требует от водителей снимать георгиевские ленточки с автомобилей, передает УНН со ссылкой на Эхо Москвы.
Одному из водителей полицейский объяснил, что это угрожает безопасности и мешает управлять автомобилем, сообщают узбекские интернет-издания.
Еще в прошлом году минобороны Узбекистана призвало отказаться от георгиевских лент и использовать ленты цвета узбекского флага. Противники георгиевских ленточек в интернете заявляют, что этот атрибут является символом российского империализма.
Также указано, что Узбекистан и Таджикистан отказались в этом году от проведения акции "Бессмертный полк". Власти заявили, что это не соответствует традициям ислама.
Пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова отказалась комментировать ситуацию в Узбекистане.
Напомним, пресс-секретарь президента США Д.Песков рассказал, что уже 8 лет носит на сумке георгиевскую ленту.