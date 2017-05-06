Поліція в Узбекистані закликала знімати георгіївські стрічки з авто
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. В Узбекистані поліція вимагає від водіїв знімати георгіївські стрічки з автомобілів, передає УНН з посиланням на Эхо Москвы.
Одному з водіїв поліцейський пояснив, що це загрожує безпеці і заважає керувати автомобілем, повідомляють узбецькі інтернет-видання.
Ще в минулому році міноборони Узбекистану закликала відмовитися від георгіївських стрічок і використовувати стрічки кольору узбецького прапора. Противники георгіївських стрічок в інтернеті заявляють, що цей атрибут є символом російського імперіалізму.
Також вказано, що Узбекистан і Таджикистан відмовилися цього року від проведення акції "Безсмертний полк". Влада заявила, що це не відповідає традиціям ісламу.
Прес-секретар російського МЗС Марія Захарова відмовилася коментувати ситуацію в Узбекистані.
Нагадаємо, прес-секретар президента США Д.Пєсков розповів, що вже 8 років носить на торбі георгіївську стрічку.