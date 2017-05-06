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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Поліція в Узбекистані закликала знімати георгіївські стрічки з авто

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 травня. УНН. В Узбекистані поліція вимагає від водіїв знімати георгіївські стрічки з автомобілів, передає УНН з посиланням на Эхо Москвы.

Поліція в Узбекистані закликала знімати георгіївські стрічки з авто

Одному з водіїв поліцейський пояснив, що це загрожує безпеці і заважає керувати автомобілем, повідомляють узбецькі інтернет-видання.

Ще в минулому році міноборони Узбекистану закликала відмовитися від георгіївських стрічок і використовувати стрічки кольору узбецького прапора. Противники георгіївських стрічок в інтернеті заявляють, що цей атрибут є символом російського імперіалізму.

Також вказано, що Узбекистан і Таджикистан відмовилися цього року від проведення акції "Безсмертний полк". Влада заявила, що це не відповідає традиціям ісламу.

Прес-секретар російського МЗС Марія Захарова відмовилася коментувати ситуацію в Узбекистані.

Нагадаємо, прес-секретар президента США Д.Пєсков розповів, що вже 8 років носить на торбі георгіївську стрічку.

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