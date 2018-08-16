Полиция уточнила количество погибших из-за обвала моста в Генуе
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июля. УНН. Итальянская полиция уточнила, что в результате обвала автомобильного моста в Генуе погибли 38 человек, передает УНН со ссылкой на Reuters.
Полиция уточнила, что в результате обрушения моста в Генуе погибло 38 человек. Ранее сообщалось о 39 жертвах.
Спасатели со вторника продолжают поисковые работы на месте обвала моста.
Как сообщал УНН, 14 августа на автостраде в Генуе на севере Италии обвалилась часть автомобильного моста длиной около сотни метров.