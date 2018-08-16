Поліція уточнила кількість загиблих внаслідок обвалу мосту в Генуї
Київ • УНН
КИЇВ. 16 липня. УНН. Італійська поліція уточнила, що в результаті обвалу автомобільного моста в Генуї загинули 38 осіб, передає УНН з посиланням на Reuters.
Поліція уточнила, що в результаті обвалення моста в Генуї загинуло 38 осіб. Раніше повідомлялося про 39 жертв.
Рятувальники з вівторка продовжують пошукові роботи на місці обвалу моста.
Як повідомляв УНН, 14 серпня на автостраді в Генуї на півночі Італії обвалилася частина автомобільного моста довжиною близько сотні метрів.