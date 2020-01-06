Полиция в столице перейдет на усиленный режим работы на Рождество
Киев • УНН
КИЕВ. 6 января. УНН. На рождественские праздники столичная полиция усилит меры безопасности. Об этом УНН сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева.
"Работники структурных подразделений киевской полиции и военнослужащие Национальной гвардии Украины будут нести службу для обеспечения общественной безопасности и порядка во время проведения праздничных мероприятий на территории столицы", - говорится в сообщении.
Под особым вниманием правоохранителей, как отмечается, будут находиться культовые сооружения во время проведения рождественских богослужений. Кроме этого, полицейские будут следить за правопорядком в центре столицы, где на Рождество Христово запланировано проведение праздничных развлекательных мероприятий.
Напомним, предстоятель ПЦУ Епифаний возглавит рождественские богослужения в Михайловском соборе.