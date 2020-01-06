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Поліція у столиці перейде на посилений режим роботи на Різдво

Поліція у столиці перейде на посилений режим роботи на Різдво

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 січня. УНН. На різдвяні свята столична поліція посилить заходи безпеки. Про це УНН повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Києва.

"Працівники структурних підрозділів київської поліції та військовослужбовці Національної гвардії України нестимуть службу для забезпечення публічної безпеки та порядку під час проведення святкових заходів на території столиці", - йдеться у повідомленні.

Під особливою увагою правоохоронців, як зазначається, перебуватимуть культові споруди під час проведення різдвяних богослужінь. Окрім цього, поліцейські стежитимуть за правопорядком у середмісті столиці, де на Різдво Христове заплановано проведення святкових розважальних заходів.

Нагадаємо, предстоятель ПЦУ Епіфаній очолить різдвяні богослужіння у Михайлівському соборі.

Українські Національні Новини

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