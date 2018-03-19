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Полиция: в деле самоубийства Волошина рассмотрят все возможные версии

Полиция: в деле самоубийства Волошина рассмотрят все возможные версии

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 19 марта. УНН. Руководство полиции Николаевской области взяла на личный контроль ход расследования причин самоубийства известного украинского летчика, и.о. директора Николаевского аэропорта Владислава Волошина. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУ НП в Николаевской области, передает УНН.

"Главное управление Национальной полиции в Николаевской области выражает искренние соболезнования семье и.о. генерального директора КП "Николаевский международный аэропорт" Владислава Волошина и отмечает, что расследование этого дела находится под личным контролем начальника ГУ НП в Николаевской области, генерала полиции третьего ранга Юрия Мороза", - говорится в сообщении.

Кроме того, с целью полного и беспристрастного расследования дело направлено в Следственное управление ГУ НП Украины в Николаевской области.

"Будут рассмотрены все возможные версии и выяснены причины того, что могло стать причиной трагедии. Сейчас начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК (умышленное убийство), как того требует процедура в подобных случаях. Проводятся следственные действия", - отметили в полиции.

Напомним, 18 марта в Николаеве в собственной квартире совершил самоубийство путем выстрела из боевого пистолета 29-летний и.о. директора одного из коммунальных предприятий области В.Волошин - бывший военный летчик, участник АТО. На счету Волошина 33 боевых вылета в 2014 году. Самолет Волошина был сбит боевиками, однако летчику удалось катапультироваться и самостоятельно вернуться с оккупированной территории.

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