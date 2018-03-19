Поліція: у справі самогубства Волошина розглянуть усі можливі версії
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Керівництво поліції Миколаївської області взяло на особистий контроль хід розслідування причин самогубства відомого українського льотчика, в.о. директора Миколаївського аеропорту Владислава Волошина. Про це повідомляє відділ комунікації ГУ НП у Миколаївській області, передає УНН.
"Головне управління Національної поліції у Миколаївській області виражає щирі співчуття родині в.о. генерального директора КП "Миколаївський міжнародний аеропорт" Владислава Волошина та наголошує, що розслідування цієї справи знаходиться під особистим контролем начальника ГУНП у Миколаївській області, генерала поліції третього рангу Юрія Мороза", - йдеться у повідомленні.
Крім того, з метою повного та неупередженого розслідування справу скеровано до Слідчого управління ГУ НП України в Миколаївській області.
"Будуть розглянуті всі можливі версії та з’ясовані причини того, що могло стати причиною трагедії. Наразі розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 ККУ (умисне вбивство), як того вимагає процедура у подібних випадках. Проводяться слідчі дії", - зазначили у поліції.
Нагадаємо, 18 березня, у Миколаєві у власній квартирі скоїв самогубство шляхом пострілу з бойового пістолету 29-річний в.о. директора одного з комунальних підприємств області В.Волошин – колишній військовий льотчик, учасник АТО. На рахунку Волошина 33 бойових вильоти у 2014 році. Літак Волошина був збитий бойовиками, проте льотчику вдалося катапультуватися і самостійно повернутися з окупованої території.