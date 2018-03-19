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Поліція: у справі самогубства Волошина розглянуть усі можливі версії

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 березня. УНН. Керівництво поліції Миколаївської області взяло на особистий контроль хід розслідування причин самогубства відомого українського льотчика, в.о. директора Миколаївського аеропорту Владислава Волошина. Про це повідомляє відділ комунікації ГУ НП у Миколаївській області, передає УНН.

"Головне управління Національної поліції у Миколаївській області виражає щирі співчуття родині в.о. генерального директора КП "Миколаївський міжнародний аеропорт" Владислава Волошина та наголошує, що розслідування цієї справи знаходиться під особистим контролем начальника ГУНП у Миколаївській області, генерала поліції третього рангу Юрія Мороза", - йдеться у повідомленні.

Крім того, з метою повного та неупередженого розслідування справу скеровано до Слідчого управління ГУ НП України в Миколаївській області.

"Будуть розглянуті всі можливі версії та з’ясовані причини того, що могло стати причиною трагедії. Наразі розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 ККУ (умисне вбивство), як того вимагає процедура у подібних випадках. Проводяться слідчі дії", - зазначили у поліції.

Нагадаємо, 18 березня, у Миколаєві у власній квартирі скоїв самогубство шляхом пострілу з бойового пістолету 29-річний в.о. директора одного з комунальних підприємств області В.Волошин – колишній військовий льотчик, учасник АТО. На рахунку Волошина 33 бойових вильоти у 2014 році. Літак Волошина був збитий бойовиками, проте льотчику вдалося катапультуватися і самостійно повернутися з окупованої території.

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