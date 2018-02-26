Полиция в Днепре задержала убийцу, который нанес жертве 30 ударов ножом
Киев • УНН
КИЕВ. 26 февраля. УНН. Мужчину, который нанес своей жертве более трех десятков ударов ножом, через три месяца после убийства задержали полицейские Днепра. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию Отдела коммуникации полиции Днепропетровской области.
Около трех месяцев подозреваемый в жестоком убийстве мужчины по проспекту Богдана Хмельницкого скрывался от правоохранителей.
Убийство было совершено в начале декабря прошлого года.
Прибыв по месту вызова на рассвете 9 декабря прошлого года в одном из дворов Днепра полицейские обнаружили тело мужчины с множеством колото-резаных ран.
"Погибшим оказался местный житель 1968 года рождения. Мужчина не проживал в близлежащих домах, поэтому неизвестно, как он оказался в такой ранний час здесь. В ходе оперативно-розыскных действий нам удалось установить личность подозреваемого в совершении данного преступления. Понимая, что его разыскивает полиция, последний к месту проживания не вернулся. Все это время он скрывался у разных людей. 22 февраля мужчину задержали на жилмассиве Тополь", - рассказал начальник Шевченковского отделения полиции Николай Ткаченко.
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Задержанным является житель Днепра 1981 года. Мужчине вручено письменное уведомление о подозрении в совершении преступления по ч. 1 ст. 115 (убийство) Уголовного кодекса Украины. 24 февраля Бабушкинский районный в г. Днепр судом ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.