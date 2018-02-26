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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 61944 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 74896 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 77679 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 106893 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 100281 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104508 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
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10 марта, 06:48 • 111497 просмотра

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Полиция в Днепре задержала убийцу, который нанес жертве 30 ударов ножом

Полиция в Днепре задержала убийцу, который нанес жертве 30 ударов ножом

Киев  •  УНН

 • 7201 просмотра

КИЕВ. 26 февраля. УНН. Мужчину, который нанес своей жертве более трех десятков ударов ножом, через три месяца после убийства задержали полицейские Днепра. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию Отдела коммуникации полиции Днепропетровской области.

Около трех месяцев подозреваемый в жестоком убийстве мужчины по проспекту Богдана Хмельницкого скрывался от правоохранителей.

Убийство было совершено в начале декабря прошлого года.

Прибыв по месту вызова на рассвете 9 декабря прошлого года в одном из дворов Днепра полицейские обнаружили тело мужчины с множеством колото-резаных ран.

"Погибшим оказался местный житель 1968 года рождения. Мужчина не проживал в близлежащих домах, поэтому неизвестно, как он оказался в такой ранний час здесь. В ходе оперативно-розыскных действий нам удалось установить личность подозреваемого в совершении данного преступления. Понимая, что его разыскивает полиция, последний к месту проживания не вернулся. Все это время он скрывался у разных людей. 22 февраля мужчину задержали на жилмассиве Тополь", - рассказал начальник Шевченковского отделения полиции Николай Ткаченко.

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Задержанным является житель Днепра 1981 года. Мужчине вручено письменное уведомление о подозрении в совершении преступления по ч. 1 ст. 115 (убийство) Уголовного кодекса Украины. 24 февраля Бабушкинский районный в г. Днепр судом ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

 

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