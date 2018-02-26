Поліція у Дніпрі затримала вбивцю, який наніс жертві 30 ударів ножем
Київ • УНН
КИЇВ. 26 лютого. УНН. Чоловіка, який наніс своїй жертві понад три десятки ударів ножем, через три місяці після вбивства затримали поліцейські Дніпра. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію Відділу комунікації поліції Дніпропетровської області.
Близько трьох місяців підозрюваний у жорстокому вбивстві чоловіка по проспекту Богдана Хмельницького переховувався від правоохоронців.
Вбивство було скоєне на початку грудня минулого року.
Прибувши за місцем виклику на світанку 9 грудня минулого року в одному із дворів Дніпра поліцейські виявили тіло чоловіка із безліччю колото-різаних ран.
"Загиблим виявився місцевий мешканець 1968 року народження. Чоловік не проживав у прилеглих будинках, тож достеменно невідомо, як він опинився в такий ранній час тут. В ході оперативно-розшукових дій нам вдалося встановити особу підозрюваного у вчиненні даного злочину. Розуміючи, що його розшукує поліція, останній до місця мешкання не повернувся. Весь цей час він переховувався у різних людей. 22 лютого чоловіка затримали на житловому масиві Тополя",- розповів начальник Шевченківського відділення поліції Микола Ткаченко.
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Затриманим є житель Дніпра 1981 року народження. Чоловіку вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні злочину за ч. 1 ст. 115 (вбивство) Кримінального кодексу України. 24 лютого Бабушкінським районним у м. Дніпро судом йому обрано запобіжний засіб у вигляді тримання під вартою.