Полиция круглосуточно охраняет волонтерскую палатку в центре Харькова
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. Полиция города Харькова обеспечивает круглосуточную охрану волонтерской палатки в центре города. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Харьковской области, передает УНН.
"Охрана палатки осуществляется в круглосуточном режиме: автомобильные экипажи патрульной полиции следят за ситуацией непосредственно возле палатки, также ведется круглосуточное видеонаблюдение несколькими камерами. К охране места расположения волонтерской палатки также привлечены силы батальона полиции особого назначения ГУНП в Харьковской области", - отмечается в сообщении.
В ведомстве напомнили, что еще в прошлом году активисты обратились с соответствующей заявкой в горсовет и получили разрешение на проведение этой акции с 1 января до 31 декабря 2019 года. "Остановить этот протест может только суд. Уничтожение палатки по предписанию коммунальных служб полиция не допустит", - указали в полиции.
Напомним, палатка "Все для победы" была установлена на пл. Свободы в Харькове активистами в 2014 году.
А 8 мая на сайте Харьковского горсовета была зарегистрирована электронная петиция с требованием убрать с пл. Свободы волонтерскую палатку, которая за 2 суток набрала необходимое количество голосов. Теперь ее должен рассмотреть Харьковский городской совет.
В Департаменте территориального контроля Харьковского горсовета заявили, что палатку установлено самовольно с нарушением законодательства и его необходимо демонтировать до 14 мая.