Поліція цілодобово охороняє волонтерський намет у центрі Харкова
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. Поліція міста Харкова забезпечує цілодобову охорону волонтерського намету у центрі міста. Про це повідомили у відділ комунікації поліції Харківської області, передає УНН.
"Охорона намету здійснюється у цілодобовому режимі: автомобільні екіпажі патрульної поліції стежать за ситуацією безпосередньо біля намету, також ведеться цілодобове відеоспостереження кількома камерами. До охорони місця розташування волонтерського намету також залучено сили батальйону поліції особливого призначення ГУНП в Харківській області", - зазначено у повідомленні.
У відомстві нагадали, що ще минулого року активісти звернулися із відповідною заявкою до міськради й отримали дозвіл на проведення цієї акції з 1 січня до 31 грудня 2019 року. "Зупинити цей протест може тільки суд. Знищення намету за приписом комунальних служб поліція не допустить", - вказали у поліції.
Нагадаємо, намет "Все для перемоги" було встановлено на пл. Свободи в Харкові активістами у 2014 році.
А 8 травня на сайті Харківської міськради була зареєстрована електронна петиція з вимогою прибрати з пл. Свободи волонтерський намет, яка за 2 доби набрала необхідну кількість голосів. Тепер її повинна розглянути Харківська міська рада.
У Департаменті територіального контролю Харківської міськради заявили, що намет встановлено самовільно з порушеннями законодавства і його необхідно демонтувати до 14 травня.