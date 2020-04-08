Полиция расследует разрушение памятника на честь "Айдара" в Луганской области
Киев • УНН
КИЕВ. 8 апреля. УНН. Полиция расследует разрушение памятника, установленного в честь основания батальона "Айдар" в Половинкино в Луганской области. Об этом журналисту УНН сообщила пресс-секретарь ГУНП в Луганской области Татьяна Погукай.
"Да, памятник разрушили. Сведения об этом правонарушении были внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 297 (осквернение и разрушение памятника, воздвигнутого в память тех людей, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины и принимали непосредственное участие в Антитеррористической операции, в осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации - ред.) УКУ", - сказала Погукай, отвечая на вопрос, разрушили ли памятник на честь "Айдара" в селе Половинкино.
По ее словам, в настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление лиц, причастных к совершению преступления.
Кроме того, на своей странице в Facebook ветеран "Айдара" Юрий Кушнир опубликовал видео, на котором видно, как неизвестный молотком разбил памятник.
Напомним, в 2019 году памятный знак погибшим "айдаровцям" уже разрушали.