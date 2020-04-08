Полиция расследует разрушение памятника на честь "Айдара" в Луганской области

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 76026 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 89633 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 100427 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 99178 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 107334 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 93688 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 103772 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106200 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131202 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130368 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Полиция расследует разрушение памятника на честь "Айдара" в Луганской области

Полиция расследует разрушение памятника на честь "Айдара" в Луганской области

Киев  •  УНН

 • 25099 просмотра

КИЕВ. 8 апреля. УНН. Полиция расследует разрушение памятника, установленного в честь основания батальона "Айдар" в Половинкино в Луганской области. Об этом журналисту УНН сообщила пресс-секретарь ГУНП в Луганской области Татьяна Погукай.

"Да, памятник разрушили. Сведения об этом правонарушении были внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 297 (осквернение и разрушение памятника, воздвигнутого в память тех людей, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины и принимали непосредственное участие в Антитеррористической операции, в осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации - ред.) УКУ", - сказала Погукай, отвечая на вопрос, разрушили ли памятник на честь "Айдара" в селе Половинкино.

По ее словам, в настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление лиц, причастных к совершению преступления.

Кроме того, на своей странице в Facebook ветеран "Айдара" Юрий Кушнир опубликовал видео, на котором видно, как неизвестный молотком разбил памятник.

Напомним, в 2019 году памятный знак погибшим "айдаровцям" уже разрушали.

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