Поліція розслідує зруйнування пам'ятника на честь "Айдару" на Луганщині
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. Поліція розслідує розбиття пам’ятника, встановленого на честь заснування батальйону “Айдар” у Половинкиному на Луганщині. Про це журналісту УНН повідомила речниця ГУНП у Луганській області Тетяна Погукай.
"Так, пам’ятник зруйнували. Відомості про це правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 297 (осквернення та руйнування пам’ятника, спорудженого в пам’ять тих осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в Антитерористичній операції, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації - ред.) ККУ“,- сказала Погукай, відповідаючи на питання, чи зруйнували пам’ятник на честь “Айдару” в селі Половинкине.
За її словами, наразі проводяться слідчі дії, направлені на встановлення осіб, причетних до вчинення злочину.
Окрім того, на своїй сторінці у Facebook ветеран “Айдару” Юрій Кушнір опублікував відео, на якому видно, як невідомий молотком розбив пам’ятник.
Нагадаємо, у 2019 році пам’ятний знак загиблим “айдарівцям” вже руйнували.