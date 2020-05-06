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На Буковине парень и его отчим убили собаку

Киев • УНН

 • 11939 просмотра

КИЕВ. 6 мая. УНН. На Буковине отчим и его 23-летний пасынок нанесли умышленных телесных повреждений собаке, после чего оставили ее в овраге. В результате полученных травм собака погибла. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу полиции Черновицкой области.

На Буковине парень и его отчим убили собаку

Так, в полицию обратились волонтеры с сообщением о том, что в селе Байраки Герцаевского района двое мужчин избили собаку. В результате полученных травм в дальнейшем собака умерла.

“Правоохранители Герцаевского отделения полиции опросили участников события и выяснили, что 32-летний отчим и его 23-летний пасынок нанесли умышленные телесные повреждения животному, после чего оставили ее в овраге”, — говорится в сообщении.

Сообщается, что узнав об этом факте от местных жителей, активисты забрали собаку и направили на лечение в Киевской области. Результаты рентгеновского снимка показали многочисленные повреждения у животного, в частности перелом позвоночника. В результате полученных травм в дальнейшем собака погибла.

“Следователи Герцаевского отделения полиции начали уголовное производство по части 1 статьи 299 (Жестокое обращение с животными) Уголовного кодекса Украины. Мужчинам грозит до восьми лет лишения свободы”, — отмечается в сообщении.

Напомним, полиция открыла уголовное производство по факту стрельбы в собаку в Луцке.

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