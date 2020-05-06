На Буковині парубок та його вітчим вбили собаку
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. На Буковині вітчим та його 23-річний пасинок завдали умисних тілесних ушкоджень собаці , після чого залишили її в яру. У результаті отриманих травм собака загинув. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу поліції Чернівецької області.
Так, до поліції звернулися волонтери із повідомленням про те, що у селі Байраки Герцаївського району двоє чоловіків побили собаку. У результаті отриманих травм у подальшому собака помер.
“Правоохоронці Герцаївського відділення поліції опитали учасників події та з’ясували, що 32-річний вітчим та його 23-річний пасинок завдали умисних тілесних ушкоджень тварині, після чого залишили її в яру”, — йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що дізнавшись про цей факт від місцевих жителів, активісти забрали собаку і направили на лікування до Київської області. Результати рентгенівського знімка засвідчили численні ушкодження у тварини, зокрема перелом хребта. У результаті отриманих травм у подальшому собака загинув.
“Слідчі Герцаївського відділення поліції розпочали кримінальне провадження за частиною 1 статті 299 (Жорстоке поводження з тваринами) Кримінального Кодексу України. Чоловікам загрожує до восьми років позбавлення волі”, — зазначається в повідомленні.
Нагадаємо, поліція відкрила кримінальне провадження за фактом стрілянини в собаку у Луцьку.