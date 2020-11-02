Полиция расследует стрельбу в прохожих в Ивано-Франковске
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Полиция открыла уголовное производство из-за стрельбы в прохожих в Ивано-Франковске в результате которой были ранены двое мужчин. Об этом журналисту УНН сообщили в пресс-службе полиции Ивано-Франковской области.
На вопрос открыто ли производство из-за стрельбы в Ивано-Франковске, в пресс-службе ответили: “Открыто уголовное производство по ч.4 ст. 296 УК (хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, сопровождающееся особой дерзостью или исключительным цинизмом, совершенные с применением огнестрельного или холодного оружия или другого предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений — ред.)”.
В полиции сообщили, что нападающего задержали и сейчас он находится в изоляторе временного содержания.
“Нападающий также получил ранения... у него ранения грудной клетки и ампутировали четвертый палец”, — рассказали в пресс-службе.
Напомним, 1 ноября в Ивано-Франковске вечером неизвестный мужчина устроил стрельбу в прохожих и ранил двух мужчин.