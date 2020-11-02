В Івано-Франківську чоловік влаштував стрілянину у перехожих

"1 листопада близько 20:40 в Івано-Франківську на вулиці Пулюя невідомий чоловік влаштував стрілянину та поранив двох чоловіків. Один з поранених мав травматичний пістолет і зробив кілька пострілів у нападника", - йдеться у повідомленні.

Патрульні поліцейські затримали всіх учасників інциденту на місці. Троє людей з травмами госпіталізовані в медичний заклад.

На місці працювала слідчо-оперативна група, криміналісти. Встановлюються всі обставини події.

"Крім того, близько 20:30 патрульні отримали виклик про те, що на вулиці Карпатській невідомий поранив дівчину, ймовірно стріляв з пістолета, її госпіталізували. Слідчі встановлюють також причетність зловмисника і до цієї події", - додали у поліції.

Нагадаємо, у центрі Запоріжжя чоловік стріляв у молоду жінку.