В Ивано-Франковске мужчина устроил стрельбу в прохожих

"1 ноября около 20:40 в Ивано-Франковске на улице Пулюя неизвестный мужчина устроил стрельбу и ранил двух мужчин. У одного из раненых был травматический пистолет и он сделал несколько выстрелов в нападавшего", - говорится в сообщении.

Патрульные полицейские задержали всех участников инцидента на месте. Три человека с травмами госпитализированы в медицинское учреждение.

На месте работала следственно-оперативная группа, криминалисты. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

"Кроме того, около 20:30 патрульные получили вызов о том, что на улице Карпатской неизвестный ранил девушку, вероятно стрелял из пистолета, ее госпитализировали. Следователи устанавливают также причастность злоумышленника и к этому событию", - добавили в полиции.

Напомним, в центре Запорожья мужчина стрелял в молодую женщину.