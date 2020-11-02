Поліція розслідує стрілянину у перехожих в Івано-Франківську
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Поліція відкрила кримінальне провадження через стрілянину у перехожих в Івано-Франківську в результаті якої було поранено двох чоловіків. Про це журналісту УНН повідомили в пресслужбі поліції Івано-Франківщини.
На запитання чи відкрито провадження через стрілянину в Івано-Франківську , в пресслужбі відповіли:"Відкрито кримінальне провадження за ч.4 ст. 296 ККУ ( Хуліганство, тобто грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю чи винятковим цинізмом, вчинені із застосуванням вогнепальної або холодної зброї чи іншого предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень — ред.)“.
В поліції повідомили, що нападника затримали й наразі він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.
“Нападник також отримав поранення... в нього поранення грудної клітки та ампутовано четвертий палець”, — розповіли в пресслужбі.
Нагадаємо, 1 листопада в Івано-Франківську ввечері невідомий чоловік влаштував стрілянину у перехожих та поранив двох чоловіків.