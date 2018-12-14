Полиция расследует смерть девочки от гриппа
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. По факту смерти несовершеннолетней жительницы Харькова от гриппа открыто уголовное производство. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.
"Шевченковским отделом полиции открыто уголовное производство по части 1 статьи 115 с пометкой "естественная смерть", – сообщили в полиции.
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В настоящее время проводятся расследование смерти ребенка, следственные действия, судебно-медицинские экспертизы.
Напомним, девочка из Харькова 2009 года рождения умерла от гриппа. Девочка привита ни была.
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