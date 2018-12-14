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Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони
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Померла від грипу дівчинка не була щеплена

Київ • УНН

 • 14439 перегляди

КИЇВ. 14 грудня. УНН. Дівчинка з Харкова, яка на початку цього місяця померла від грипу, не була щеплена. Про це УНН повідомили у Харківському лабораторному центрі МОЗ України.

Померла від грипу дівчинка не була щеплена

"Не щеплена", – уточнили у лабораторному центрі.

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Як повідомляв УНН, 1 грудня жителька Харкова 2009 року народження померла від грипу. У її фекційному матеріалі було виділено РНК вірусу грипу А H3N2 сезонний.

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Нагадаємо, в Україні показники захворюваності на грип та ГРВІ перевищили епідеміологічний поріг. Захворіли вже понад 203 тисяч українців.

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