Київські школи почали закривати на карантин через грип
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. У трьох школах Києва призупиняють заняття у початкових класах через зростання захворюваності на грип і гострі распіраторні інфекції. Про це повідомили на сайті Київської міської державної адміністрації, передає УНН.
"Для уникнення розповсюдження інфекції прийнято рішення щодо призупинення занять у початкових класах однієї школи, де рівень захворюваності перевищив 20%. Іще у 2-х школах відбулося часткове покласове закриття. Наразі для учнів початкових класів спеціалізованої школи № 88 Печерського району призупинено навчальний процес. У Святошинському районі призупинено навчання у одному з класів школи № 50 та у ще одному – у НВК "Лілея", - повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.
Зазначають, що у столиці спостерігається незначне погіршення епідемічної ситуації серед школярів щодо захворюваності на грип і гострі распіраторні інфекції. Захворюваність серед школярів зросла на 8,9% у порівнянні з 48-м тижнем епідсезону.
Як повідомляв УНН раніше, на 49-му тижні серед школярів спостерігається зростання захворюваності на грип та ГРВІ на 8,9%. Для порівняння — на минулому тижні “учнівська” захворюваність становила 4,8%.