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Київські школи почали закривати на карантин через грип

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 грудня. УНН. У трьох школах Києва призупиняють заняття у початкових класах через зростання захворюваності на грип і гострі распіраторні інфекції. Про це повідомили на сайті Київської міської державної адміністрації, передає УНН.

Київські школи почали закривати на карантин через грип

"Для уникнення розповсюдження інфекції прийнято рішення щодо призупинення занять у початкових класах однієї школи, де рівень захворюваності перевищив 20%. Іще у 2-х школах відбулося часткове покласове закриття. Наразі для учнів початкових класів спеціалізованої школи № 88 Печерського району призупинено навчальний процес. У Святошинському районі призупинено навчання у одному з класів школи № 50 та у ще одному – у НВК "Лілея", - повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Зазначають, що у столиці спостерігається незначне погіршення епідемічної ситуації серед школярів щодо захворюваності на грип і гострі распіраторні інфекції. Захворюваність серед школярів зросла на 8,9% у порівнянні з 48-м тижнем епідсезону.

Як повідомляв УНН раніше, на 49-му тижні  серед школярів спостерігається зростання захворюваності на грип та ГРВІ на 8,9%. Для порівняння — на минулому тижні “учнівська” захворюваність становила 4,8%. 

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