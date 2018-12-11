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Киевские школы начали закрывать на карантин

Киев • УНН

 • 13527 просмотра

КИЕВ. 11 декабря. УНН. В трех школах Киева приостанавливают занятия в начальных классах из-за роста заболеваемости гриппом и острыми респираторными инфекциями. Об этом сообщили на сайте Киевской городской государственной администрации, передает УНН.

Киевские школы начали закрывать на карантин

"Во избежание распространения инфекции принято решение о приостановлении занятий в начальных классах одной школы, где уровень заболеваемости превысил 20%. Еще в 2-х школах произошло частичное закрытие классов. Сейчас для учеников начальных классов школы № 88 Печерского района приостановлен учебный процесс. В Святошинском районе приостановлены занятия в одном из классов школы № 50 и в еще одном - в УВК "Лилея", - сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

Отмечают, что в столице наблюдается незначительное ухудшение эпидемической ситуации среди школьников по заболеваемости гриппом и острыми респираторными инфекциями. Заболеваемость среди школьников выросла на 8,9% по сравнению с 48-й неделей эпидсезона.

Как сообщал УНН ранее, на 49-й неделе среди школьников наблюдается рост заболеваемости гриппом и ОРВИ на 8,9%. Для сравнения - на прошлой неделе "ученическая" заболеваемость составила 4,8%. 

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