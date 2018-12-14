Умершая от гриппа девочка не была привита
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. Девочка из Харькова, которая в начале этого месяца умерла от гриппа, не была привита. Об этом УНН сообщили в Харьковском лабораторном центре МОЗ Украины.
"Не привита", – уточнили в лабораторном центре.
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Как сообщал УНН, 1 декабря жительница Харькова 2009 года рождения умерла от гриппа. В ее фекционном материале было выделено РНК вируса гриппа А H3N2 сезонный.
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Напомним, в Украине показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ превысили эпидемиологический порог. Заболели уже более 203 тысяч украинцев.
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