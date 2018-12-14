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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Умершая от гриппа девочка не была привита

Киев • УНН

 • 14438 просмотра

КИЕВ. 14 декабря. УНН. Девочка из Харькова, которая в начале этого месяца умерла от гриппа, не была привита. Об этом УНН сообщили в Харьковском лабораторном центре МОЗ Украины.

Умершая от гриппа девочка не была привита

"Не привита", – уточнили в лабораторном центре.

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Как сообщал УНН, 1 декабря жительница Харькова 2009 года рождения умерла от гриппа. В ее фекционном материале было выделено РНК вируса гриппа А H3N2 сезонный.

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Напомним, в Украине показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ превысили эпидемиологический порог. Заболели уже более 203 тысяч украинцев.

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