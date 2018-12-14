Поліція розслідує смерть дівчинки від грипу
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. За фактом смерті неповнолітньої жительки Харкова від грипу відкрито кримінальне провадження. Про це УНН повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції у Харківській області.
"Шевченківським відділом поліції відкрито кримінальне провадження за частини 1 статті 115 з приміткою "природна смерть", – повідомили в поліції.
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Наразі проводяться розслідування смерті дитини, слідчі дії, судово-медичні експертизи.
Нагадаємо, дівчинка з Харкова 2009 року народження померла від грипу. Дівчинка щеплена не була.
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