Полиция расследует препятствование деятельности журналистов в Мариуполе
Киев • УНН
КИЕВ. 16 августа. УНН. Полиция начала уголовное производство по факту препятствования деятельности журналистов в Мариуполе, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Донецкой области.
Во время подготовки сюжета в торговом заведении съемочная группа регионального телеканала подверглась нападению нетрезвого мужчины. Он ударил оператора и повредил видеокамеру. Нарушитель установлен, ему грозит уголовная ответственность.
В Центральный отдел полиции обратились двое журналистов, которые сообщили, что во время выполнения ими редакционного задания неизвестный в состоянии алкогольного опьянения ударил по видеокамере. В результате противоправных действий оборудование было повреждено, а оператор получил телесные повреждения.
“Полицейские установили личность нападавшего. Им оказался 44-летний житель Мариуполя. Предварительная правовая квалификация факта — ч.1 ст. 171 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов). Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа до трех лет лишения свободы”, — указано в сообщении.
Как сообщал УНН, у жителя Мариуполя изъяли арсенал оружия времен Второй мировой войны.