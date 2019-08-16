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Поліція розслідує перешкоджання діяльності журналістів у Маріуполі

Поліція розслідує перешкоджання діяльності журналістів у Маріуполі

Київ • УНН

 • 8900 перегляди

КИЇВ. 16 серпня. УНН. Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом перешкоджання діяльності журналістів у Маріуполі, пише УНН з посиланням на пресслужбу Національної поліції у Донецькій області.

Під час підготовки сюжету у торгівельному закладі знімальна група регіонального телеканалу зазнала нападу нетверезого чоловіка. Він вдарив оператора та пошкодив відеокамеру. Порушник встановлений, йому загрожує кримінальна відповідальність.

До Центрального відділу поліції звернулися двоє журналістів, які повідомили, що під час виконання ними редакційного завдання невідома особа у стані алкогольного сп’яніння вдарила по відеокамері. Внаслідок протиправних дій обладнання було пошкоджене, а оператор отримав тілесні ушкодження.

“Поліцейські встановили особу нападника. Ним виявився 44-річний житель Маріуполя. Попередня правова кваліфікація факту — ч.1 ст. 171 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній професійній діяльності журналістів). Санкція статті передбачає покарання від штрафу до трьох років обмеження волі”, — вказано у повідомленні.

Як повідомляв УНН, у жителя Маріуполя вилучили арсенал зброї часів Другої світової війни.

Українські Національні Новини

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