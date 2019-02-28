Полиция расследует обстоятельства взрыва в Черновцах

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 16147 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
10:25 • 39641 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 119606 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 122499 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 124275 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 122446 просмотра

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 154518 просмотра

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7 марта, 06:35 • 117326 просмотра

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141274 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145182 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Полиция расследует обстоятельства взрыва в Черновцах

Полиция расследует обстоятельства взрыва в Черновцах

Киев  •  УНН

 • 9614 просмотра

КИЕВ. 28 февраля. УНН. Утром, 28 февраля, в правоохранительные органы поступило сообщение о взрыве в одном из домов по улице Якоба фон Петровича в Черновцах. На месте правоохранители устанавливают причины и обстоятельства инцидента. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Черновицкой области.

На месте происшествия работают следственно-оперативные группы ГУНП, Черновицкого отдела полиции, взрывохотехничная служба полиции, спасатели и газовая служба. Одной из версий следователи рассматривают взрыв бытового газа. По предварительной информации, пострадал один человек.

Сейчас правоохранители устанавливают причины и обстоятельства взрыва и обеспечивают охрану места происшествия.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по признакам части 1 статьи 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа до ста двадцати тысяч рублей, исправительных работ или ограничения свободы на срок до трех лет.

УНН сообщил, что от взрыва в Черновцах пострадавшие чотверо людей.

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