Полиция расследует обстоятельства взрыва в Черновцах
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. Утром, 28 февраля, в правоохранительные органы поступило сообщение о взрыве в одном из домов по улице Якоба фон Петровича в Черновцах. На месте правоохранители устанавливают причины и обстоятельства инцидента. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Черновицкой области.
На месте происшествия работают следственно-оперативные группы ГУНП, Черновицкого отдела полиции, взрывохотехничная служба полиции, спасатели и газовая служба. Одной из версий следователи рассматривают взрыв бытового газа. По предварительной информации, пострадал один человек.
Сейчас правоохранители устанавливают причины и обстоятельства взрыва и обеспечивают охрану места происшествия.
Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по признакам части 1 статьи 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа до ста двадцати тысяч рублей, исправительных работ или ограничения свободы на срок до трех лет.
УНН сообщил, что от взрыва в Черновцах пострадавшие чотверо людей.