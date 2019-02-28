Поліція розслідує обставини вибуху у Чернівцях

На місці події працюють слідчо-оперативні групи ГУНП, Чернівецького відділу поліції, вубухотехнічна служба поліції, рятувальники та газова служба. Однією з версій слідчі розглядають вибух побутового газу. За попередньою інформацією, постраждала одна особа.

Наразі правоохоронці встановлюють причини та обставини вибуху та забезпечують охорону місця події.

Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками частини 1 статті 270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу до ста двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, виправних робіт або обмеження волі на строк до трьох років.

УНН повідомив що від вибуху у Чернівцях постаждали чотверо людей.