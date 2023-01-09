Полиция разыскивает двух волонтеров из Британии, пропавших вблизи Соледара

Детали

Как сообщили в полиции, 7 января около 17:15 в дежурную часть Бахмутского райотдела полиции поступило сообщение об исчезновении двух волонтеров – граждан Великобритании в возрасте 28 и 48 лет. Известно, что накануне, 6 января, в 8 часов утра Эндрю Бегшо и Кристофер Перри уехали из Краматорска в Соледар, связь с ними потерялась.

Полиция Донецкой области осуществляет следственно-оперативные мероприятия по установлению местонахождение пропавших. По данному факту возбуждено уголовное производство по п. 1 ч. 2 ст. 115 (пропавшие без вести).

Напомним

Российские оккупанты за сутки совершили 106 обстрелов на направлении Соледара Донецкой области, там произошли 22 боевых столкновения, заявил спикер Восточной группировки войск, полковник Сергей Череватый.