Поліція розшукує двох волонтерів з Британії, які зникли поблизу Соледара

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Як повідомили у поліції, 7 січня близько 17:15 до чергової частини Бахмутського райвідділу поліції надійшло повідомлення про зникнення двох волонтерів – громадян Великої Британії віком 28 та 48 років. Відомо, що напередодні, 6 січня, о 8-й годині ранку Ендрю Бегшо та Крістофер Перрі виїхали з Краматорська в Соледар, зв’язок з ними втратився.

Поліція Донеччини здійснює слідчо-оперативні заходи щодо встановлення місцезнаходження зниклих. За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за п. 1 ч. 2 ст. 115 (зниклі безвісти).

Нагадаємо

Російські окупанти за добу здійснили 106 обстрілів на напрямку Соледара Донецької області, там сталися 22 бойові зіткнення. Про це заявив речник Східного угруповання військ, полковник Сергій Череватий.