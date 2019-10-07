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Полиция рассматривает четыре версии крушения самолета АН-12

Киев • УНН

 • 16837 просмотра

ЛЬВОВ-КИЕВ. 7 октября. УНН. Правоохранители расследуют четыре версии причин падения самолета АН-12 недалеко от Львова. Об этом рассказал заместитель начальника следственного управления Главного управления Национальной полиции во Львовской области полковник полиции Андрей Кумечко, передает корреспондент УНН.

Полиция рассматривает четыре версии крушения самолета АН-12

“Следствие рассматривает четыре версии. Ошибка пилота, ошибка команды — диспетчерского пункта, погодные условия и неисправность самолета. С самолета мы изъяли аварийный самописец, направили его на экспертизу. Окончательные причины падения самолета установит полиция”, — рассказал заместитель начальника следственного управления Главного управления Национальной полиции во Львовской области полковник полиции Андрей Кумечко.

Андрей Кумечко, сообщил, что остановка самолета на дозаправку во Львове была запланированной.

На этой неделе правоохранители планируют допросить трех пострадавших, которые сейчас находятся в больнице.

Как сообщал УНН ранее, после матча ФК “Гент” не мог покинуть Львов из-за падения Ан-12 и выразил соболезнования семьям погибших.

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