Катастрофа Ан-12: після матчу ФК "Гент" не міг покинути Львів та висловив співчуття родинам загиблих

Гент після матчу Ліги Європи з Олександрією (1:1) повинен був відправиться на батьківщину, проте затримався у львівському міжнародному аеропорту імені Данила Галицького.

Команда повинна була вилетіти в напрямку Бельгії сьогодні, але всі рейси аеропорту були скасовані через те, що поблизу злітних смуг зазнав аварії легкомоторний вантажний літак.

В результаті катастрофи загинули п’ятеро людей, ще троє отримали травми. Подробиці інциденту уточнюються.

“Після прибуття до Бельгії ми дізналися про трагічну долю жертв авіакатастрофи у Львові. Клуб висловлює глибокі співчуття сім’ям загиблих. Нехай спочивають вони з миром”, — вказано у повідомленні.

Згодом, у клубі пояснили, що видалили перше повідомлення про затримку вильоту зі Львова: “Ми видалили попередній твіт про затримку рейсу. Ми розуміємо, що це може здатися недоречним, але у нас не було ніякої інформації про можливі жертви, коли ми відправили його. Ми приносимо вибачення за будь-яку образу, яку він міг викликати”.

We will delete our previous tweet about the delay of our flight. We understand it may have seemed inappropriate but we didn’t have any information about possible casualties when we sent it. Our apologies for any offense it may have caused.

— KAA Gent (@KAAGent) October 4, 2019

Наступний матч Гент проведе в рамках чемпіонату Бельгії проти Брюгге 6 жовтня.