Катастрофа Ан-12: после матча ФК "Гент" не мог покинуть Львов и выразил соболезнования семьям погибших

Гент после матча Лиги Европы с Александрией (1:1) должен был отправится на родину, однако задержался во львовском международном аэропорту имени Даниила Галицкого.

Команда должна была вылететь в направлении Бельгии сегодня, но все рейсы аэропорта были отменены из-за того, что вблизи взлетных полос потерпел крушение легкомоторный грузовой самолет.

В результате катастрофы погибли пять человек, еще трое получили травмы. Подробности инцидента уточняются.

“По прибытии в Бельгию мы узнали о трагической судьбе жертв авиакатастрофы во Львове. Клуб выражает глубочайшие соболезнования семьям погибших. Да покоятся они с миром”, — указано в сообщении.

Впоследствии, в клубе объяснили, что удалили первое сообщение о задержке вылета из Львова: “Мы удалили предыдущий твитт о задержке рейса. Мы понимаем, что это может показаться неуместным, но у нас не было никакой информации о возможных жертвах, когда мы отправили его. Мы приносим извинения за любое оскорбление, которое оно могло вызвать”.

We will delete our previous tweet about the delay of our flight. We understand it may have seemed inappropriate but we did not have any information about possible casualties when we sent it. Our apologies for any offense it may have caused.

— KAA Gent (@KAAGent) October 4, 2019

Следующий матч Гент проведет в рамках чемпионата Бельгии против Брюгге 6 октября.