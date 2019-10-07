Поліція розглядає чотири версії падіння літака АН-12
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 7 жовтня. УНН. Правоохоронці розслідують чотири версії причин падіння літака АН- 12 неподалік Львова. Про це розповів заступник начальника слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області полковник поліції Андрій Кумечко, передає кореспондент УНН.
“Слідство розглядає чотири версії. Помилка пілота, помилка команди — диспетчерського пункту, погодні умови та несправність літака. З літака ми вилучили аварійний самописець, скерували його на експертизу. Остаточні причини падіння літака встановить поліція”, — розповів заступник начальника слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області полковник поліції Андрій Кумечко.
Андрій Кумечко, повідомив що зупинка літака на дозаправку у Львові була запланованою.
Цього тижня правоохоронці планують допитати трьох потерпілих, які зараз перебувають в лікарні.
Як передавав УНН раніше, після матчу ФК “Гент” не міг покинути Львів через падіння Ан-12 та висловив співчуття родинам загиблих.