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На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні
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Поліція розглядає чотири версії падіння літака АН-12

Київ • УНН

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ЛЬВІВ-КИЇВ. 7 жовтня. УНН. Правоохоронці розслідують чотири версії причин падіння літака АН- 12 неподалік Львова. Про це розповів заступник начальника слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області полковник поліції Андрій Кумечко, передає кореспондент УНН.

Поліція розглядає чотири версії падіння літака АН-12

“Слідство розглядає чотири версії. Помилка пілота, помилка команди — диспетчерського пункту, погодні умови та несправність літака. З літака ми вилучили аварійний самописець, скерували його на експертизу. Остаточні причини падіння літака встановить поліція”, — розповів заступник начальника слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області полковник поліції Андрій Кумечко.

Андрій Кумечко, повідомив що зупинка літака на дозаправку у Львові була запланованою.

Цього тижня правоохоронці планують допитати трьох потерпілих, які зараз перебувають в лікарні.

Як передавав УНН раніше, після матчу ФК “Гент” не міг покинути Львів через падіння Ан-12 та висловив співчуття родинам загиблих.

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