Полиция проводит следственные действия в киевском метрополитене, относительно разгерметизации тоннеля на "синей ветке"

Сегодня правоохранители Киева проводят следственные действия в "Киевском метрополитене", "Метрострое" и структурных подразделениях КГГА, чтобы установить ответственных за повреждение тоннеля метро. Об этом сообщила полиция Киева в Тelegram, передает УНН.

Сегодня, 13 декабря, следователи полиции Киева начали проведение одновременных обысков в рамках уголовного производства по квалификации "Служебная халатность" (ч. 2 ст. 367 УК Украины) в коммунальных учреждениях города и на частном предприятии - говорится в сообщении.

Детали

По информации от правоохранителей, следствие имеет целью проверить добросовестность выполнения работ на этапах проектирования, строительства и эксплуатации отрезка тоннеля метро, где недавно произошла разгерметизация. Также планируется установить ответственных, в результате действий которых случилось затопление метрополитена.

Напомним

В Киеве запустили альтернативные маршруты наземного транспорта из-за закрытия части синей ветки метро на ремонт тоннеля. В дополнение с 13 декабря будут тестировать челночное движение метро на участке Лыбедская-Демеевская, чтобы уменьшить нагрузку на наземный транспорт.

Также закрыты станции и вестибюли синей ветки метрополитена Киева будут использовать, как укрытие во время воздушной тревоги.

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