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Полиция проведет срочные меры по защите ромов – Князев

Полиция проведет срочные меры по защите ромов – Князев

Киев  •  УНН

 • 11912 просмотра

КИЕВ. 27 июня. УНН. Для недопущения в будущем фактов нападения на ромов полиция проведет комплекс превентивных профилактических мероприятий. Об этом заявил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев во время селекторного совещания с участием руководителей территориальных подразделений, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

По словам Князева, полиция должна сделать все, чтобы защитить ромов по всей территории Украины. Так, работники полиции превенции, криминальной полиции, патрульные проведут ряд мероприятий, чтобы установить места проживания и временного пребывания ромов, а также их транзит по стране.

"Мы должны обеспечить их безопасность до тех пор, пока уголовная полиция не отчитается, что источник, который инициирует такие позорные правонарушения у нас в Украине, установлен и локализован", - отметил глава Нацполиции.

Также, по словам Князева, он обязал руководителей областных подразделений, где в штате уголовного розыска еще не были созданы подразделения по раскрытию преступлений, которые имеют признаки нарушения равноправия человека, срочно их создать и отчитаться о выполнении.

Напомним, нападение на лагерь ромов произошло поздно вечером 23 июня во Львове. В результате четыре человека получили ножевые ранения, один пострадавший погиб. За нападение задержали 8 человек, из которых 7 - ученики львовских школ, еще один - 20-летний организатор. Полиция установила 14 человек, которые подозреваются в нападении.

Суд избрал меры всем подозреваемым в нападении в виде содержания под стражей сроком на два месяца.

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